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Царьград

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7 нижегородских озёр небезопасны для купания

7 нижегородских озёр небезопасны для купания

На 28 июня на водоёмах Нижегородской области отобраны свыше 200 проб воды, сообщило областное управление Роспотребнадзора.

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