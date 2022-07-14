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Жак Вильнев: «Победа пойдет Леклеру на пользу, его первый обгон Ферстаппена был особенно хорош»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Австрии, поделившись мнением о борьбе лидеров за победу.

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