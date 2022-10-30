Семейные ценности вызвали дискуссию в Орловском облсовете

Орловский облсовет предлагает школьников с 8 класса учить основам семейной жизни. Для внесения изменений в школьную программу региональные законодатели приняли 28 октября на своей сессии обращение в федеральное правительство и Минпросвещения.
Орловский облсовет предлагает школьников с 8 класса учить основам семейной жизни. Для внесения изменений в школьную программу региональные законодатели приняли 28 октября на своей сессии обращение в федеральное правительство и Минпросвещения.
Свежие комментарии