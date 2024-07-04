Учёные доказали, что садоводство помогает сохранить ясный ум в старости

Работа в саду положительно влияет на умственные и физические способности пожилых людей.Учёные из Эдинбурга провели долгосрочное исследование (с 1932 года - до наших дней), наблюдая жизненный путь 550 жителей Шотландии, и выяснили, что когнитивные способности в возрасте от 79-90 лет удалось гораздо лучше сохранить тем, кто всю жизнь работал в саду или огороде.