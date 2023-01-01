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Тихонов о возможном назначении Ростовцева в сборную: «Не дай бог такого тренера. Паша где только не работал и нигде не получил положительной оценки»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о возможном назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

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