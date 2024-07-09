Полыхала половина Киева - "километровые грибы" и 40 ракет довели Зеленского до истерики

Утром 8 июля русская армия нанесла серию мощнейших ударов по украинским областям. Сообщается, что больше всего прилётов было в столице - пущено 40 ракет.
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