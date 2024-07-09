Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Получите и распишитесь граждане !Полыхала половина...
  • Николай Герасименко
    Ещё бы Банковую за Севастополь, Белгород, Донецк, Горловку и другие наши города сравняли с лицом земли...Полыхала половина...
  • Владимир Алтайцев
    Да  понятно, хотят  спровоцировать в  РБ  мятеж, как на Ук5раине  в 14  году.В Минск прибыл сп...

Полыхала половина Киева - "километровые грибы" и 40 ракет довели Зеленского до истерики

Полыхала половина Киева - "километровые грибы" и 40 ракет довели Зеленского до истерики

Утром 8 июля русская армия нанесла серию мощнейших ударов по украинским областям. Сообщается, что больше всего прилётов было в столице - пущено 40 ракет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Ещё бы Банковую за Севастополь, Белгород, Донецк, Горловку и другие наши города сравняли с лицом земли...
Ответить
16 час.
Николай Егоров
Получите и распишитесь граждане !
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх