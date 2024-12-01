Самолёт Sukhoi Superjet, совершавший рейс из Минеральных вод в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолёт Sukhoi Superjet, совершавший рейс из Минеральных вод в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылетаОчередная проблема с самолётом авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet прервала его полёт из Минвод в Сочи.