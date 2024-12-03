Можно не выпускать, а просто показывать? Геймеры больше смотрят игры на Twitch и YouTube, чем играют самиЕще одно исследование с любопытными результатами провела MIDiA: выяснилось, что на просмотр тематических видео на Twitch и YouTube геймеры сейчас тратят больше времени, чем на непосредственно на игры.