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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Можно не выпускать, а просто показывать? Геймеры больше смотрят игры на Twitch и...

Можно не выпускать, а просто показывать? Геймеры больше смотрят игры на Twitch и...

Можно не выпускать, а просто показывать? Геймеры больше смотрят игры на Twitch и YouTube, чем играют самиЕще одно исследование с любопытными результатами провела MIDiA: выяснилось, что на просмотр тематических видео на Twitch и YouTube геймеры сейчас тратят больше времени, чем на непосредственно на игры.

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