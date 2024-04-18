Все на штурм: Зеленский готов бросить на смерть сотни тысяч украинцев Алиса БронскаяНекоторые российские эксперты утверждают, что в настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский напоминает истеричного германского диктатора, готового принести кровавую и бессмысленную жертву своим маниакальным идеям уничтожить Россию.
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