Все на штурм: Зеленский готов бросить на смерть сотни тысяч украинцев Алиса БронскаяНекоторые российские эксперты утверждают, что в настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский напоминает истеричного германского диктатора, готового принести кровавую и бессмысленную жертву своим маниакальным идеям уничтожить Россию.