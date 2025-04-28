ВСУ попытались атаковать Бердянск при помощи беспилотников

Над Бердянском в Запорожской области раздаются взрывы. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются ударить по городу беспилотниками (БПЛА).