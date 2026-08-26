Песков: рано говорить о влиянии контактов с директором ЦРУ на диалог с США

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии контактов директора ЦРУ Джона Рэтклиффа со спецслужбами России на вывод из кризиса отношений Москвы и Вашингтона.