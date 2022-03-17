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Леонид Вайсфельд: «Интересно, в каком состоянии будет «Динамо». Если они будут биться с ЦСКА, значит, с «Северсталью» была недооценка соперника»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями в преддверии старта серии ЦСКА – «Динамо». «Интересно, в каком состоянии будет «Динамо».

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