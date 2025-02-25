В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Моуринью

Пресс-служба «Галатасарая» подвергла критике наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью. «Мы официально заявляем о своём намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА», — говорится в заявлении «Галатасарая».