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В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Моуринью

В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Моуринью

Пресс-служба «Галатасарая» подвергла критике наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью. «Мы официально заявляем о своём намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА», — говорится в заявлении «Галатасарая».

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