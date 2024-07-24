Собрали череп по осколкам. Московские врачи спасли 2-летнюю девочку

Специалисты нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели сложную операцию на головном мозге двухлетней девочки, целью которой была нормализация формы головы ребенка.
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