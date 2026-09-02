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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Пирс должен платить 8,5 тысяч долларов в месяц на содержание сына. Изначально требовали 30 тысяч

Бывший игрок НБА Пол Пирс должен выплачивать 8,5 тысячи долларов в месяц на содержание своего сына. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

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