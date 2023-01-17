Газета.ру

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В офисе генсека ООН призвали Киев соблюдать международное право при обысках в церквях

В офисе генсека ООН призвали Киев соблюдать международное право при обысках в церквях

Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Илзе Брандс Кегрис заявила, что ООН призвала киевские власти в полной мере соблюдать нормы международного права при проведении обысков в местах богослужения.

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