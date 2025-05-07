В Москве возбудили дело по факту продажи госнаград ветерана ВОВ

Полиция расследует дело о продаже государственных наград советского и российского политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Владимира Долгих (1924–2020 годы).
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