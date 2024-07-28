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Натовское оружие против мирных жителей: ВСУ обстреляли Донбасс

Натовское оружие против мирных жителей: ВСУ обстреляли Донбасс

Обстрелы населенных пунктов Донбасса, используя тяжелое вооружение, поставленное странами НАТО, продолжили украинские войска, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 28 июля в своем Telegram-канале.

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