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Тренер "Вашингтона" Карбери отреагировал на поражение "Каролине" в Кубке Стэнли

Тренер "Вашингтона" Карбери отреагировал на поражение "Каролине" в Кубке Стэнли

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери объяснил поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз", похвалив оборонительные силы соперника.

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