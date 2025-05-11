Тренер "Вашингтона" Карбери отреагировал на поражение "Каролине" в Кубке Стэнли

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери объяснил поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз", похвалив оборонительные силы соперника.
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