Эксперт Yadro Ганицев: к 2040 году ИИ может позволить человеку звонить силой мысли

К 2040 году человечество может прийти к максимально тесной связи мозга с искусственным интеллектом и появлению нейроинтерфейсов, которые позволят управлять связью буквально «из головы».
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