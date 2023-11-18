Как понять старинные приметы в народный праздник 19 ноября 2023 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаКаждый год, в день памяти святого Павла Исповедника, прихожане православных церквей собираются для особенного воспоминания о жизни этого святого, чье влияние прочно переплетено с народным праздником.
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