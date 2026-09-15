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В Азовском море из-за рекордной солености появились новые виды рыб

В Азовском море из-за рекордной солености появились новые виды рыб

Азовское море переживает масштабную биологическую перестройку. За последние годы его соленость заметно выросла, и теперь водоем постепенно утрачивает прежний характер осолоненного моря.

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