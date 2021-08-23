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Губернаторов в России предложили прогнать по "Честному маршруту"

Губернаторов в России предложили прогнать по "Честному маршруту"

ФОТО: WWW.YANAO.RU Политический эксперт Евгений Минченко считает формат "Честного маршрута", которым уже не первый год ездит глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, узнавая от жителей напрямую об их проблемах, одним из самых удачных региональных проектов.

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