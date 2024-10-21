«Рёнхап»: МИД Южной Кореи пригласил на беседу посла России

Российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева пригласили для беседы в МИД Южной Кореи. Как сообщает агентство «Рёнхап», российский посол встретился с первым заместителем главы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии