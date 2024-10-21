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«Рёнхап»: МИД Южной Кореи пригласил на беседу посла России

«Рёнхап»: МИД Южной Кореи пригласил на беседу посла России

Российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева пригласили для беседы в МИД Южной Кореи. Как сообщает агентство «Рёнхап», российский посол встретился с первым заместителем главы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном.

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