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Царьград

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В городах России стали исчезать воробьи. Эксперт указала на ещё один тревожный факт

В городах России стали исчезать воробьи. Эксперт указала на ещё один тревожный факт

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Как хорошо, что в стране еще есть (тьфу! тьфу!) маленькие провинциальные города и поселки. В которых еще стоят старинные двух и трехэтажные &quot;сталинки&quot;, пятиэтажные &quot;хрущевки&quot; с нормальными крышами и чердаками, где живут дикие голуби сизари и воробьишки. И, слава Богу, есть еще бабульки, которые из своих скудных пенсий покупают у кавказцев, что захватили всю рыночную торговлю в стране, семечки, зерно и кукурузу для них...
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