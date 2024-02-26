В городах России стали исчезать воробьи. Эксперт указала на ещё один тревожный факт

ВУ

Владимир Уфимцев

Как хорошо, что в стране еще есть (тьфу! тьфу!) маленькие провинциальные города и поселки. В которых еще стоят старинные двух и трехэтажные "сталинки", пятиэтажные "хрущевки" с нормальными крышами и чердаками, где живут дикие голуби сизари и воробьишки. И, слава Богу, есть еще бабульки, которые из своих скудных пенсий покупают у кавказцев, что захватили всю рыночную торговлю в стране, семечки, зерно и кукурузу для них...