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Почему у вас должно быть право продать свою почку?

Почему у вас должно быть право продать свою почку?

Автор пишет, что Хавьер Милей выступает за открытие легального рынка человеческих органов. С точки зрения либертарианства в этой идее нет особых минусов, зато много плюсов.

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Комментарии
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Андрей
ужас. Банки будут взыскивать с должников органами....
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12 час.
Регина Толстоброва
То ли еще будет.
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10 час.
Владислав Владислав
Мда. Наглоскунсы с их звериной мордой ... Слуги Наглоскунсов все больше показывают звериный оскал.
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9 час.

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