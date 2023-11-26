Автор пишет, что Хавьер Милей выступает за открытие легального рынка человеческих органов. С точки зрения либертарианства в этой идее нет особых минусов, зато много плюсов.
Почему у вас должно быть право продать свою почку?
Комментарии
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Андрей
ужас. Банки будут взыскивать с должников органами....
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12 час.
Регина Толстоброва
То ли еще будет.
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10 час.
Владислав Владислав
Мда. Наглоскунсы с их звериной мордой ... Слуги Наглоскунсов все больше показывают звериный оскал.
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9 час.
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