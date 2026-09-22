На двух улицах в Петербурге уложили новый асфальт

Как сообщила 22 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, новое асфальтобетонное покрытие общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров уложили на Заречной улице и улице Михаила Дудина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Всплеск аварийнос...
- Симоньян возглави...
- Телеведущие Малыш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым