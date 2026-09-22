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На двух улицах в Петербурге уложили новый асфальт

На двух улицах в Петербурге уложили новый асфальт

Как сообщила 22 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, новое асфальтобетонное покрытие общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров уложили на Заречной улице и улице Михаила Дудина.

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