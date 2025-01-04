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Массимо Каррера: «Станкович проделывает хорошую работу. «Спартак» может стать чемпионом с ним»

После 18 туров красно‑белые с 37 очками идут на 3-м месте в Мир РПЛ, отставая от лидера на 2 очка. «Спартак» показывает отличную игру.

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