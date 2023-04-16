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Андрей Ургант за полтора года не смог определиться с надгробьем для матери

Андрей Ургант за полтора года не смог определиться с надгробьем для матери

Вот уже как полтора года прошло со смерти актрисы Нины Ургант. Но на могиле женщины до сих пор нет памятника, пишет «СтарХит».

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