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Не только о футболе

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Надаль выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос», рекорды Роналду, «Бостон» в финале НБА, Мареска возглавит «Челси» и другие новости

Надаль выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос», рекорды Роналду, «Бостон» в финале НБА, Мареска возглавит «Челси» и другие новости

1. Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос». Это лишь четвертое поражение легендарного испанца на турнире.

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Комментарии
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Лена Мисько
:))) Сезон ещё не начался, а Спартаку уже помогают судьи. Считаю пора остальным клубам писать коллективное письмо о творящемся беспределе
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12 час.
Лена Мисько
Департамент судейства РФС ответил ЦСКА по поводу неудаления Итало Сегодня департамент судейства РФС объявил судей, назначенных на четыре стыковых матча между клубами РПЛ и первой лиги, которые пройдут 29 мая и 1 июня. В число арбитров вошли Кирилл Левников, Павел Шадыханов и Ян Бобровский. Тем самым, можно считать, уже дан ответ ЦСКА, который попросил экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС дать оценку решению судейской бригады в игре армейцев с «Уралом» (2:0). На 44-й минуте встречи 30-го тура чемпионата России ЦСКА – «Урал» судья Бобровский не удалил футболиста гостей Итало за лишение соперника явной возможности забить гол. Защитник был наказан предупреждением за срыв перспективной атаки. Видеоассистенты Левников и Шадыханов в действия рефери не вмешались. Итало на самом деле сфолил – задержал рукой Тамерлана Мусаева. Но неподалеку находился еще один защитник «Урала» Сильвие Бегич. Видимо, из-за него руководители департамента не сочли возможным считать, что у Мусаева была явная возможность забить гол. Потому, как можно предположить, решение Бобровского и последующие действия Левникова и Шадыханова признаны верными. Они получили очередные назначения. Александр Бобров, &quot;Спорт-Экспресс&quot;
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11 час.
Максим Комаров
Да, Максименко, конечно, презерватив
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3 час.

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