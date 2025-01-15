«Самая сексуальная в мире судья» в мини-юбке оголила ягодицы на камеру

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась с фанатами откровенным фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).