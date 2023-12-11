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Владимир Зеленский пообщался с Виктором Орбаном на инаугурации Милея

Владимир Зеленский пообщался с Виктором Орбаном на инаугурации Милея

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа попала в трансляцию церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, которую 10 декабря вел YouTube-канал аргентинского сената.

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