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Марочко: Украина лишилась более 80% экспорта, шедшего через Одессу после ударов РФ

Марочко: Украина лишилась более 80% экспорта, шедшего через Одессу после ударов РФ

Украина лишилась более 80% своего экспорта, который шел через Одессу, после ударов Вооруженных сил РФ по Измаильскому порту.

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