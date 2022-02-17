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РСПП предложило выделить по 10 тысяч рублей молодым людям на стартовый пенсионный капитал

РСПП предложило выделить по 10 тысяч рублей молодым людям на стартовый пенсионный капитал

В правительстве России идет дискуссия по реформированию пенсионной системы. Кроме судьбы отчислений на накопительную часть пенсии, которая много лет заморожена, обсуждаются меры стимулирования граждан самостоятельно заняться обеспечением старости.

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