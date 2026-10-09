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Марина Анисина: от золота Олимпиады и принца Монако до съёмной квартиры в Стамбуле

Марина Анисина: от золота Олимпиады и принца Монако до съёмной квартиры в Стамбуле

Марина Анисина уехала из России в начале 90-х почти без вариантов: осталась без партнёра, а значит — и без перспектив.

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