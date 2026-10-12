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Царьград

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Повар ударил ножом в спину гостя бара на Невском, 47

Повар ударил ножом в спину гостя бара на Невском, 47

Конфликт между 23-летним поваром и его 36-летним знакомым в баре на Невском проспекте, 47, произошел около 02:00 11 октября, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

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