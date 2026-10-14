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ИА Реалист

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Наследный принц Саудовской Аравии в крупнейшем кризисе

Наследный принц Саудовской Аравии в крупнейшем кризисе

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (МБС) столкнулся с одним из крупнейших кризисов за время своего правления.

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