Кулеба: Зеленский не давал Шольцу позвонить Путину раньше

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, поделился на своей странице в социальной сети информацией о том, что канцлер Германии Олаф Шольц не стал звонить президенту России Владимиру Путину из-за непринятия Владимира Зеленского.
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