"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

АМАРАНТ Наша Фемида перестала сюсюкать с засланцами. Вламывают сроки по самое не балуй. Уже не так весело? Кто постарше, наверно помнят старый советский лозунг: "Главное - это не суровость наказания, а его неотвратимость" Лично я был с этим категорически не согласен.