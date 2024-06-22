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"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

АМАРАНТ Наша Фемида перестала сюсюкать с засланцами. Вламывают сроки по самое не балуй. Уже не так весело? Кто постарше, наверно помнят старый советский лозунг:                "Главное - это не суровость наказания, а его неотвратимость" Лично я был с этим категорически не согласен.

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Кошмар
Хорошие сроки... Надеюсь, без УДО отсидят.
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11 час.

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