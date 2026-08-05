Блокирует проезд? Водители отправили через «Госуслуги» уже более 2,3 млн сообщений

Автомобилисты анонимно предупреждают друг друга о ДТП, эвакуации, перекрытом проезде и других дорожных ситуациях Минцифры сообщило, что пользователи водительских чатов в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» отправили уже более 2,3 млн сообщений.