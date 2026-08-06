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stroim21

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Как не стать жертвой электрика: личный опыт проверки сметы и честные цены на работу

Как не стать жертвой электрика: личный опыт проверки сметы и честные цены на работу

Однажды я вызвала мастера, чтобы заменить пару старых розеток, которые уже начали выпадать из стены. Вместо простой работы за пятнадцать минут я получила лекцию об аварийном состоянии всей проводки, перспективе короткого замыкания и счете, который напоминал стоимость небольшого ремонта.

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