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Расплата близко: иностранные наемники побежали с Украины

Расплата близко: иностранные наемники побежали с Украины

Канадская звезда украинской пропаганды сбежал на родину. «Лучший снайпер в мире», «бессмертный солдат» — как только не хвалили украинские СМИ канадского стрелка Оливье Лавинь-Ортиза по прозвищу «Валли», сделав его героем… Показать полностью.

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