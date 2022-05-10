Расплата близко: иностранные наемники побежали с Украины

Канадская звезда украинской пропаганды сбежал на родину. «Лучший снайпер в мире», «бессмертный солдат» — как только не хвалили украинские СМИ канадского стрелка Оливье Лавинь-Ортиза по прозвищу «Валли», сделав его героем… Показать полностью.