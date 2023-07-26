США отправили в Корею подлодку, Россия – Сергея Шойгу

W

Walery

Может быть Вы для полноты информации изложите нормы и условия за которые вручаются подобные награды? И что такое "Мальтийский орден", а? Странности наблюдаю разве только в Ваших рассуждениях. Конев, Жуков, Рокоссовский и др. как известно воевали за Советы и Социализм. Сегодня Вы и вам подобные от всего этого отказались.... Теперь наслаждайтесь железными крестами! Толи еще будет.