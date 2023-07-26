Визит Шойгу в КНДР – важная веха выстраивания новых отношений с этой соседней дружественной страной И одновременно предупреждение сколачиваемому Вашингтоном и Токио "дальневосточному НАТО" Известие о том, что 25-27 июля министр обороны России Сергей Шойгу посетит КНДР по официальному приглашению Пхеньяна, будет с большим вниманием встречено в мире как свидетельство отхода Москвы от навязанных США и их сателлитами экономических и иных санкций в отношении борющегося против американского империализма северокорейского народа.
США отправили в Корею подлодку, Россия – Сергея Шойгу
Комментарии
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Александр Веревкин
Вы можете себе представить, ну, например Конева, Жукова или Рокосовского награждёнными "железным крестом"? Шойгу - кавалер "мальтийского ордена"! Странновато, не правда ли?
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3 час.
W
Walery
Может быть Вы для полноты информации изложите нормы и условия за которые вручаются подобные награды? И что такое "Мальтийский орден", а? Странности наблюдаю разве только в Ваших рассуждениях. Конев, Жуков, Рокоссовский и др. как известно воевали за Советы и Социализм. Сегодня Вы и вам подобные от всего этого отказались.... Теперь наслаждайтесь железными крестами! Толи еще будет.
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2 час.
Александр Веревкин
Вас хохлов уже не переделать. Чуть что - включаете дурака, испортите воздух и в норку...
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2 час.
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