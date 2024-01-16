Космонавт Волынов рассказал об уникальной стыковке двух «Союзов» в 1969 году

Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Борис Волынов поделился воспоминаниями об обстоятельствах первой в истории состыковки в космосе двух пилотируемых кораблей — «Союза—4» и «Союза—5», которая произошла 55 лет назад, 14 января 1969 года.