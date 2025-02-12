ВТБ размещает однодневные облигации на 100 млрд рублей с доходностью 20,41% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-894 на сумму 100 млрд. рублей по цене 99,9441% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 20,41% годовых, говорится в сообщении банка.