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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 4 шайбы в матче с «Вегасом». Он отразил 84,1% бросков в 6 последних играх

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» проиграл «Голден Найтс» со счетом 3:4 ОТ. Александр Георгиев отбил 26 из 30 бросков.

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