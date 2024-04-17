Существовал ли на самом деле человек с двумя лицами: Эдвард Мордрейк

По миру уже больше ста лет гуляет легенда о необычном человеке, жившем в Англии в конце XIX века. Современным врачам подобные случаи известны, есть похожие люди и среди живущих сейчас, однако существование Эдварда Мордрейка подвергается сомнению, так как обстоятельства его жизни кажутся слишком невероятными.