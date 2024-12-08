Хотели покрасоваться и не только: Восемь ошибок России в Сирии

Катастрофа в Сирии ставит вопрос: а не случится ли в Африке с нами то же самое? Какие уроки следует извлечь Москве из сирийской эпопеи? Что надо делать, чтобы не допустить подобного в странах, которые находятся ещё дальше от России, чем Сирия, на Чёрном континенте, куда мы вернулись после долгого перерыва?Автор: Сергей Латышев.