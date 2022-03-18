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В Хабаровском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценного дикого животного

В Хабаровском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценного дикого животного

Во время патрулирования в селе Гаровка-1 Хабаровского района сотрудники дорожно-патрульной службы краевого Управления ГИБДД остановили иномарку под управлением 36-летнего водителя для проверки документов.

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