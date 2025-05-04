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ВС РФ продвинулись севернее дороги Т0504 и начали бои за Новую Полтавку

ВС РФ продвинулись севернее дороги Т0504 и начали бои за Новую Полтавку Российские войска продолжают продвижение к северо-востоку от Покровска.

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